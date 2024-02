Rai, polemica per censura bacio gay in "Gloria"

Nuova polemica in Rai per la censura di un bacio gay in un video backstage di “Gloria”, fiction in arrivo tra poco con protagonista Sabrina Ferilli.

La censura e la risposta della Rai

Nel video di backstage di “Gloria” si vede il personaggio di Sabrina Ferilli presenziare a un matrimonio omosessuale. Il momento del bacio tra i due sposi è stato però censurato, apparentemente, da un pallino nero.

Non si conoscono i motivi di questa censura, ma trattandosi di un video backstage potrebbe trattarsi più di un motivo tecnico che di una scelta autoriale.

Tanto basta però per far scoppiare un caso, con i social invasi di commenti negativi che accusano la Rai di “oscurantismo”.

La stessa Rai respinge le accuse, spiegando invece che il presunto bollino nero altro non è che un cappello, dal momento che uno degli sposi è un carabiniere.

La fiction “Gloria”

“Gloria”, diretta da Fausto Brizzi, arriverà in prima serata su Rai1 lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio. Con la fiction Ferilli torna alla commedia, interpretando la protagonista, una diva alla deriva pronta al riscatto, anche a costo di imbrogliare.