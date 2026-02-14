A inizio 2025 Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Il ballerino ed ex docente di Amici ha ora una nuova fidanzata? Ecco l’ultima indiscrezione.

Raimondo Todaro è fidanzato? Esplode il gossip

Raimondo Todaro, ballerino ed ex docente di Amici, è sempre stato molto amato dal pubblico. La fine del matrimonio con Francesca Tocca, avvenuto nel gennaio del 2025, è stato un duro colpo per i fan, molto affezionati alla coppia.

Ora ecco che si parla di un nuovo amore per il ballerino. A lanciare l’indiscrezione l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso su Instagram una segnalazione ricevuta da parte un follower. Ma, chi sarebbe quindi la nuova fidanzata di Todaro?

Raimondo Todaro è fidanzato? Il retroscena sulla nuova presunta fiamma

Su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di un follower su Raimondo Todaro, che si sarebbe fidanzato: “Deia, Todaro Raimondo frequenta una ragazza di Catania che conosco, molto più giovane di lui. Avrà circa 25 anni, è estetista e la sorella di lei è titolare di una famosissima scuola di formazione estetica. Ti giro qualche foto, anonima please.” Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Raimondo Todaro, staremo a vedere!