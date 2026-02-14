Home > Lifestyle > Raimondo Todaro si è fidanzato? Il gossip impazza, le ultime indiscrezioni s...

Raimondo Todaro si è fidanzato? Il gossip impazza, le ultime indiscrezioni sulla presunta nuova fiamma

Dopo la fine della relazione con Francesca Tocca, il ballerino ed ex docente di Amici ha una nuova fiamma?

A inizio 2025 Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Il ballerino ed ex docente di Amici ha ora una nuova fidanzata? Ecco l’ultima indiscrezione.

Raimondo Todaro, ballerino ed ex docente di Amici, è sempre stato molto amato dal pubblico. La fine del matrimonio con Francesca Tocca, avvenuto nel gennaio del 2025, è stato un duro colpo per i fan, molto affezionati alla coppia.

Ora ecco che si parla di un nuovo amore per il ballerino. A lanciare l’indiscrezione l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso su Instagram una segnalazione ricevuta da parte un follower. Ma, chi sarebbe quindi la nuova fidanzata di Todaro?

Raimondo Todaro è fidanzato? Il retroscena sulla nuova presunta fiamma

Su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di un follower su Raimondo Todaro, che si sarebbe fidanzato: “Deia, Todaro Raimondo frequenta una ragazza di Catania che conosco, molto più giovane di lui. Avrà circa 25 anni, è estetista e la sorella di lei è titolare di una famosissima scuola di formazione estetica. Ti giro qualche foto, anonima please.” Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Raimondo Todaro, staremo a vedere!