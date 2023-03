Rapallo, 12enne cade dalla finestra a scuola, il professore l’aveva rimproverata e lei si è buttata giù

12enne cade dalla finestra. Pare che si sia gettata volontariamente dopo essere stata rimproverata dal prof

Ragazzina 12enne cade dalla finestra

Ieri, 22 marzo, la ragazzina si è lanciata dalla finestra mentre era in classe. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine di Rapallo sono ancora in corso.

Da quanto è emerso la 12enne, alla fine delle lezioni si è alzata dalla sedia e si è diretta verso la finestra per poi buttarsi giù. La ragazzina ha fatto un volo di sei metri davanti agli occhi dei compagni e del professore.

Leggi anche Cassino, paziente cade dalla finestra dell’ospedale e muore

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Resta da chiarire se l’alunna abbia ricevuto un rimprovero da un docente o se avesse litigato con un compagno di classe. Queste le ipotesi che stanno vagliando le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e per capire cosa abbia spinto la 12enne a buttarsi dalla finestra.

Altra ipotesi è che la giovane studentessa si sarebbe avvicinata alla finestra per paura di ricevere una nota sul registro oppure temendo le conseguenze che avrebbe avuto il litigio con il compagno di classe, qualora fosse accaduto realmente.

La 12enne non è in pericolo di vita

Al momento la 12enne è ricoverata al Gaslini di Genova per traumi agli arti inferiori. Le sue condizioni restano stabili e non è in pericolo di vita.

La ragazzina è stata ascoltata dagli inquirenti ai quali ha raccontato di essersi avvicinata alla finestra e di averla aperta, il docente ha provato ad afferrarla, ma lei si è buttata giù dalla finestra.

L’insegnante ha allertato i soccorsi. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Il cellulare della ragazzina è stato sequestrato per accertamenti.

Ti potrebbe interessare Bimbo di 5 anni cade dalla finestra di casa a Modena: è grave