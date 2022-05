Referendum 2022, quando si vota? Data e orari

Quando si vota per i referendum in programma nel 2022, quali sono data e orari della consultazione e su cosa ci si dovrà esprimere.

Tra poche settimane i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sui cinque referendum della giustizia recentemente approvati dalla Consulta: vediamo quando si vota e quali sono data e orari della consultazione popolare.

Referendum 2022: quando si vota?

Il giorno che il governo ha scelto per l’election day (si voterà anche per le amministrative nei comuni che devono rinnovare il proprio consiglio comunale) è domenica 12 giugno 2022.

Per quanto riguarda gli orari, i seggi saranno aperti dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Si tratta infatti della prima elezione, da quando è iniziata la pandemia, a non prevedere la possibilità di votare anche il lunedì.

Per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, saranno previste modalità operative e di sicurezza che consentiranno, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Per quanto riguarda lo spoglio, esso avrà luogo una volta chiuse le urne. Quello delle amministrative inizierà invece a partire dalle ore 14:00 di lunedì 13 giugno.

Referendum 2022: cosa si vota

I cinque quesiti su cui i cittadini dovranno votare riguardano tutti temi legati alla giustizia, e in particolare la legge Severino, la separazione delle carriere, la custodia cautelare, le firme per la presentazione delle candidature alle elezioni dei togati del Csm e i consigli giudiziari.

Saltato invece, perché giudicato inammissibile, il quesito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.