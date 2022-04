Regno Unito: compra una Ferrari, ma fa un incidente dopo pochi chilometri: cosa è successo

In queste ultime ore ha fatto scatenare l'ironia sui social, l'incidente di una Ferrari avvenuto a pochi chilometri dall'acquisto. I dettagli.

Sulle strade succede anche questo. Nella contea del Derbyshire nel Regno Unito un uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha schiantato la Ferrari contro il guardrail dopo averla guidata per poco meno di 2 miglia (circa 3km). Stando a quanto si apprende si tratta di una Ferrari 488 GTB del valore di 250mila sterline, un prezzo che corrisponde ai nostri 300 mila euro.

Il veicolo, riportano alcuni siti, aveva già percorso 21.565 km ed è stato posseduto da due precedenti proprietari. La notizia si è diffusa rapidamente sui social facendo scatenare nell’immediato l’ilarità di moltissimi utenti che hanno ironizzato sull’accaduto.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022