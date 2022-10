Regno Unito, manifestazioni contro il caro energia: i dimostranti bruciano le bollette

Il Regno Unito è sceso in piazza contro il caro energia. Le manifestazioni hanno coinvolto 18 città, tra cui Londra.

I manifestanti sono scesi nelle piazze del Regno Unito contro il caro energia, dopo che il governo ha alzato il tetto massimo annuale delle bollette per una famiglia media da 1.971 a 2.500 sterline. A scriverlo il Guardian.

Regno Unito, bollette bruciate contro il caro energia

La campagna Enough is enough (che significa “basta così”), supportata del sindacato dei postali Cwu, ha organizzato 28 manifestazioni, l’iniziativa Don’t Pay (“non pagare”), che conta più di 400 gruppi su Whatsapp, ha portato la protesta in 18 città, tra cui Birmingham, Bradford, Brighton e Londra. I dimostranti hanno bruciato le bollette nelle piazze.

Don’t Pay ha l’obiettivo di arrivare a un milione di adesioni per promuovere uno sciopero dei pagamenti dell’energia, ma finora ha ricevuto il consenso di solamente quasi 200mila consumatori intenzionati a bloccare l’addebito automatico delle bollette fino a quando il governo non varerà degli aiuti per le famiglie più povere.

In arrivo l’aumento dei tassi sui mutui

Oltre al caro energetico, il Regno Unito è costretto ad affrontare forti turbolenze sul mercato valutario e si annuncia un aumento del tasso di interesse sui mutui.

