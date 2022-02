Renzi: “Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM”

Il Tribunale di Napoli ha sospeso le attività del Movimento 5 Stelle capitanato da Conte, e Matteo Renzi non ha tardato nell'esprimere la sua opinione.

Il M5S è stato sospeso

Il Tribunale di Napoli ha ufficialmente disposto la sospensione dello statuto del M5S ratificato il 3 agosto scorso, e con esso la nomina di Giuseppe Conte come presidente, arrivata due giorni dopo.

Si tratta di un avvenimento che non fa altro che gettare benzina sul fuoco sui disguidi interni al partito, che ormai sussitono da diverso tempo.

In particolare, è molto accesso il dibattito tra Luigi Di Maio e lo stesso Conte, che però si è rifiutato categoricamente di abdicare, nonostante la sentenza del Tribunale:

«La mia leadership non dipende dalle carte bollate. La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico».

Il ricorso degli attivisti

A dare il via all’iter di revisione delle votazione che lo scorso agosto hanno portato al cambio di statuto dei Pentastellati è stato il ricorso di Lorenzo Borré, legale di tre militanti che rappresentavano centinaia di attivisti che lamentavano «le modifiche statutarie e l’incoronazione del candidato unico identificato in Giuseppe Conte».

Il ricorso era stato presentato il 17 settembre e oggi i provvedimenti entrati in vigore ad agosto stati resi inefficaci in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale“, a partire dall’esclusione dal voto di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum.

Lo scalpore e le parole di Matteo Renzi

La vicenda ha fatto chiaramente scalpore, e ha raggiunto audience a livello nazionale. Tra i tanti colleghi politici, Matteo Renzi non ha tardato a dare sentenza su quanto accaduto, anche in virtù dei precedenti attriti tra lui e Conte, con un post su Twitter: