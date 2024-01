La donna di 41 anni che si è lanciata con la figlioletta di 6 dal balcone della loro casa a Ravenna sarà trattenuta in un reparto psichiatrico, in attesa della fine delle indagini. Il Gip di Ravenna ha infatti convalidato l’arresto della 41enne al termine dell’interrogatorio di garanzia, disponendo la custodia cautelare in ospedale come richiesto dalla stessa Procura.

Donna lanciatasi dal balcone: dove sarà trasferita

In seguito al via libera da parte dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è attualmente ricoverata in seguito alla caduta dal nono piano, la 41enne sarà trasferita presso presso il reparto psichiatrico del Santa Maria delle Croci di Ravenna dove peraltro si trovava già in cura.

Donna lanciatasi dal balcone: era seguita per i suoi problemi psichici

Il marito ha confermato come la donna era seguita già da dieci anni per i suoi problemi psichici e prendeva farmaci per curarsi. L’uomo, distrutto dal dolore, ha affermato che la mattina della tragedia stava dormendo: non si sarebbe accorto di nulla.

Donna lanciatasi dal balcone, il marito: “Prendeva farmaci in autonomia”

Il marito della donna, che ora attende il via libera per i funerali della figlioletta, celebrati in maniera strettamente privata, ha dichiarato alle forze dell’ordine: “Era seguita da un medico del centro di salute mentale da almeno 10 anni. Prendeva anche dei farmaci in autonomia prescritti dai medici. Li doveva prendere tutti i giorni: ma essendo io in piattaforma a lavorare, non so se li abbia sempre presi seguendo la terapia”.