La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che sono stati trovati dei resti umani nel relitto del sottomarino Titan. Stanno cercando di capire le cause dell’implosione.

Resti umani nel relitto del Titan: si cercano le cause del disastro

I detriti del sottomarino Titan sono stati raccolti a più di 12.000 piedi sotto la superficie del Nord Atlantico e sono arrivati a St. John’s, sull’isola canadese di Terranova. Potrebbero fornire degli elementi importanti per chiarire la dinamica dell’incidente. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che nel relitto sono stati trovati dei resti umani. Alcuni pezzi sono stati scaricati su un molo della Guardia Costiera canadese.

Resti umani nel relitto del Titan: “C’è ancora molto lavoro da fare”

“C’è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita di pressione del Titan e contribuire a garantire che una tragedia simile non si ripeta” ha dichiarato il comandante della Guardia Costiera americana, Jason Neubauer. I “presunti resti umani” saranno portati negli Stati Uniti, dove gli esperti condurranno un’analisi formale. La speranza è quella di capire come sia accaduta la tragedia e quali siano le cause dell’implosione.