Riccardo Guarnieri avvistato insieme a una ragazza: la segnalazione

Riccardo Guarnieri è stato avvistato mentre cammina mano nella mano insieme a una ragazza più giovane di lui.

Mentre si vocifera che Ida Platano sia stata avvistata in compagnia del cavaliere Marco in un noto locale di Brescia, anche Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra donna.

Riccardo Guarnieri avvistato con una ragazza

Un follower di Deianira Marzano le ha fatto sapere di aver incontrato Riccardo Guarnieri a Castellaneta, in provincia di Taranto, mentre camminava mano nella mano con un’altra donna (più giovane e dai capelli neri).

Al momento il cavaliere di Uomini e Donne, da poco tornato all’interno del dating show, non ha confermato né smentito la notizia e, nelle ultime settimane, si era vociferato che potesse esserci un ritorno di fiamma tra lui e l’ex fidanzata Ida. Riccardo inoltre ha iniziato a frequentare due dame, Gloria e Maria Grazia, e in tanti si chiedono che piega prenderanno le cose per lui all’interno del dating show.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Nelle ultime settimane sembrava che Riccardo e Ida si fossero riavvicinati dopo essersi rivisti a Uomini e Donne. Contro i due si era scagliata l’opinionista Tina Cipollari, che li ha accusati di essersi ripresentati al dating show al solo fine di ottenere visibilità. “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”, ha dichiarato Tina Cipollari contro Riccardo e Ida.

Ida Platano inoltre non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti per il suo ex, che nelle scorse edizioni del programma le aveva chiesto persino di sposarlo.

Come andrà a finire tra i due?