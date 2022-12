Rider investito da una minicar sulla ciclabile: la denuncia social

Un rider ha accusato di essere stato investito di proposito da un autista di una minicar a Milano: il video-denuncia è diventato virale sui social.

Rider investito mentre stava effettuando una consegna

Un rider 28enne, di origini nigeriane, ha denunciato di essere stato investito di proposito dall’autista di una minicar sulla pista ciclabile di corso Venezia, a Milano.

Il fatto risale a circa un mese fa. L’incidente, infatti, è accaduto a novembre, e il giovane è stato sottoposto a un intervento d’urgenza perché l’osso della gamba si era fratturato in due punti.

Il video-denuncia e l’accusa di essere stato investito volonatriamente

Il ragazzo nigeriano ha intentato una denuncia nei confronti dell’autista che lo ha colpito, aggravata dall’accusa di volontarietà del gesto. A provare quanto appena detto, un video girato da un testimone.

Nelle riprese si vede la minicar colpire la bici del 28enne e fuggire via appena dopo l’impatto. Poco prima dello scontro incriminato, l’autista avrebbe avvicinato il rider chiedendogli qualcosa che lui non ha capito; dopodiché, si è allontanato, per poi tornare da un’altra strada e colpirlo, facendolo precipitare al suolo.