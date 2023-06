L’ultimo atto della tragedia di Rimini. Si sono tenuti lunedì 19 giugno i funerali di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco trentaquattrenne in servizio nella città romagnola, morto dopo essere stato picchiato da un buttafuori della discoteca Frontemare.

L’ultimo saluto

Prima dell’addio, Claudio Tucci, padre di Giuseppe, ha postato sui social una foto del suo ultimo bacio al figlio. Durante il rito funebre nella chiesa Beata Vergine Maria a Foggia, il parroco don Massimo si è rivolto così ai presenti nell’omelia: «Ora è il momento del dolore. È una tragedia simile a quella della croce che ci lascia smarriti. Sento il bisogno di condividere questo dolore. Lo vorrei eliminare ma non posso. Quello che posso fare è aiutarvi a superare il dolore. Permettiamo al Signore di portare pace e consolazione nei vostri cuori». La bara di Giovanni è stata portata in spalla da alcuni colleghi delle Fiamme Rosse.

Giuseppe continua a salvare vite

La salma del giovane vigile del fuoco è giunta a Foggia dopo l’espianto degli organi, volontà che Giuseppe aveva indicato anche sulla carta d’identità. Prima di partire per Foggia, il padre Claudio ha raccontato: «I medici ci hanno riferito che l’espianto degli organi è andato a buon fine e che in alcuni casi i trapianti sono già avvenuti con successo. Il cuore è andato a Bologna, non lontano da qui. Hanno detto che, grazie al suo sacrificio, mio figlio potrà salvare almeno dieci vite: questa era la sua missione da vivo, e tale è rimasta anche ora che è morto».