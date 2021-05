Rissa tra immigrati a colpi d’ascia: paura in centro a Sarno. È accaduto tutto intorno alle 21.45 nella centralissima via Laudisio del centro campano

Rissa tra immigrati a colpi d’ascia: paura in centro a Sarno per un regolamento di conti tra cittadini extracomunitari condotto anche con l’utilizzo di bottiglie rotte e perfino di un’accetta. La cittadina campana in provincia di Salerno è stata teatro di una furiosa rissa condotta da due distinti gruppi di cittadini extracomunitari che ha seminato il terrore nei passanti che volevano approfittare dell’allungamento dell’orario del coprifuoco.

Rissa tra immigrati a colpi d’ascia: paura in centro a Sarno. Dove è successo

Secondo i media locali la rissa è scoppiata in pieno centro, per l’esattezza in via Laudisio, di fronte ad un bar della zona. Tutto è accaduto verso le 21.45. Secondo i pochi testimoni c’è stata prima la solita escalation di urla, spintoni, minacce e contatti fisici preliminari, poi la situazione è degenerata in un attimo. E si è fatta pericolosissima, stando anche ai verbali delle forze dell’ordine intervenute dietro sollecito dei residenti. Quei momenti hanno riecheggiato altre risse in altre città italiane degli anni passati, in cui pure a farla da padrona era stata la violenza.

Rissa tra immigrati a colpi d’ascia: paura in centro a Sarno. Armi improprie e feriti lievi

Pericolosissima perché quando i due gruppi hanno iniziato a fronteggiarsi, come accaduto qualche tempo fa in una stazione pugliese, all’improvviso uno dei loro componenti specifici sarebbe stato preso di mira, dapprima con calci, pugni e bottigliate, poi addirittura (ma il particolare dovrà essere avvalorato solo dai reperti indicati a verbale da Polizia e Carabinieri) per mezzo di un’ascia.

Pare infatti che ad un certo punto di quella esplosione di violenza già di per sé spaventosa abbia fatto la sua apparizione il pericolosissimo attrezzo. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine con diverse pattuglie e i mezzi di soccorso. Pare infatti che nella furiosa colluttazione siano rimaste ferite alcune persone, pare non seriamente. Per loro si è reso comunque necessario il trasporto nell’ospedale più vicino.

Rissa tra immigrati a colpi d’ascia: paura in centro a Sarno. Le indagini e le immagini delle videocamere

Sul fronte delle indagini gli inquirenti stanno cercando di capire ed incasellare una serie di elementi fondamentali. Innanzitutto le cause scatenanti della furiosa rissa, poi i partecipanti effettivi, dai quali isolare poi coloro che avrebbero fatto utilizzo di armi improprie così pericolose. Alla ricerca di questi elementi indispensabili a capire cose sia successo nella tranquilla notte sarnese dovrebbero dare conforto le immagini dei sistemi di videosorveglianza dislocati nelle adiacenze del luogo dove la violenza è esplosa.