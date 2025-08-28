Erano 8 mesi fa quando Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine della loro relazione. Ma ora, ecco che il gossip si riaccende: ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro?

Lo scorso mese di gennaio, la ballerina Francesca Tocca ha annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, sposato nel 2014.

Insieme, la coppia, ha avuto una figlia, Jasmine. Nonostante la fine della relazione, Francesca e Raimondo hanno deciso di mantenere un bel rapporto, soprattutto per il bene della figlia. Ora, però, ecco che spuntano nuove indiscrezioni che parlano di un ritorno di fiamma. Ecco perché.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme? L’indizio social che infiamma il web

Nelle ultime ore si parla di un ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ma, come mai? Quali sono gli indizi? Innanzitutto, entrambi avevano pubblicato su Instagram una storia che li ritraeva nel medesimo ristorante, per poi però cancellarla. Poi una segnalazione condivisa da Alessandro Rosica, che ha pubblicato uno scatto che ritrae Francesca e Raimondo in spiaggia: “dopo tutto quello che hanno combinato, eccoli insieme. E non solo per la figlia.” Alcuni ragazzi presenti avrebbero parlato di abbracci e baci tra i due ballerini. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, come ancora non c’è conferma o smentita che entrambi abbiano avuto delle relazioni dopo la rottura. Insomma, staremo a vedere.