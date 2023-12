Rohan Dennis arrestato: è accusato di aver ucciso la moglie

Nel pomeriggio di sabato Melissa Hoskins, ex campionessa del mondo di ciclismo su pista, è morta dopo essere stata investita da un Suv alla periferia di Adelaide.

Rohan Dennis alla guida

Alla guida del veicolo Rohan Dennis. L’uomo è il marito della vittima e padre di due figli. Dennis è stato fino a poco tempo fa ciclista professionista. Recentemente sui social sottolineo l’importanza della loro relazione dichiarando: «Grazie Melissa per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi due dei migliori bambini che avrei mai potuto chiedere».

Le indagini sono in corso e Rohan è stato subito arrestato dalla polizia per guida pericolosa e. successivamente, per omicidio colposo. L’uomo è stato rilasciato in nottata dietro il pagamento di cauzione, con un processo fissato per il prossimo 13 marzo. Gli investigatori, che hanno sequestrato il Suv, stanno raccogliendo le testimonianze di chi avrebbe assistito alla lite per capire se il capo di imputazione debba essere modificato in omicidio volontario.