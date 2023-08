Rolex a fine partita per Fabinho: il video scandalo che rivela il nuovo calcio

L’Arabia Saudita e il mondo arabo stanno conquistando il calcio a suon di riyal e rolex. Lo sa molto bene Fabinho che si è visto agganciare al polso un orologio da 40 mila euro. Un regalo a sorpresa da parte del giornalista e tifoso arabo Ibrahim Al-Faryan. Un video che fa discutere, almeno nel mondo della civiltà evoluta.

Rolex in regalo a fine partita per Fabinho

L’arbitro fischia la fine del gioco e l’Al Ittihad vince 3 a 0 contro Al Raed. I giocatori tornano negli spogliatoi per una doccia e poi, come sempre, tornano in zona mista, prima di abbandonare lo stadio.

C’è il brasiliano Fabinho a cambiarsi; l’ex centrocampista del Liverpool (ha lasciato gli inglesi per 47 milioni di euro) non sa che ad attenderlo all’uscita ci sarà un giornalista tifoso arabo rigorosamente vestito con la dishdasha e la telecamera accesa. Il tifoso del club Al Ittihad vuole essere ripreso mentre Fabinho esce e lo “ammanetta” con un rolex al polso. Il calciatore resta incredulo ed è spiazzato. In realtà siamo alla follia dell’ostentazione e dell’imbarazzo.

Il mondo arabo si sta comprando il calcio

Il giornalista-tifoso è Ibrahim Al-Faryan. “Bravo, hai giocato bene”, gli dice a Fabinho, costringendolo ad accettare il regalo con la camera accesa.

In Arabia è tutto normale, ma nel resto del mondo il gesto ha scandalizzato sia per l’ostentazione spudorata, sia per la preoccupante scalata del mondo arabo nel calcio.

Dopo Ronaldo, Mané, Milinkovic, Benzema, Kanté, e forse anche l’ex ct della nazionale italiana Roberto Mancini, stanno per approdare nel deserto altre star del pallone come Neymar. Con i soldi (che spesso non si sa da dove provengano e come siano stati fatti) gli arabi si stanno comprando il calcio.