A Roma, poco dopo la polemica scoppiata per le frasi sugli stupri di Palermo e di Caivano di Andrea Giambruno, è spuntato un murales realizzato da Harry Greb che ritrae la premier Giorgia Meloni vestita da suora.

Roma, arriva il murales con Meloni di Harry Greb dopo le frasi di Giambruno

È stato realizzato in via del Buon Consiglio a Roma l’ultimo lavoro dello street artist Harry Greb. Il Murale ritrae il premier Meloni in abito monacale mentre un uomo di fronte a lei regge un drink e le offre una pillola di droga sintentica. Accanto al volto della leader di Fratelli d’Italia, campeggia in rosso la scritta: “Open your minds. Se eviti di ubriacarti…”.

L’opera di Greb è stata intitolata Il Buon Consiglio.

Le dichiarazioni del compagno del premier

La scritta in rosso riportata da Greb è chiaramente una parte della frase pronunciata nel pomeriggio di lunedì 28 agosto a Diario del giorno da Andrea Giambruno sugli stupri di Palermo e di Caivano. Frase che ha dato il via a una ondata di polemiche che hanno rapidamente travolto il conduttore.

“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, ha dichiarato Giambruno.