Roma, auto tamponata da un taxi sul GRA: moglie e marito perdono la vita

Ci sono state ancora una volta vittime sulle nostre strade. Questa volta è successo sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza del tratto che include l’Aurelia e la Pisana. Qui, una coppia di marito e moglie di origine peruviana è morta mentre si trovava a bordo di una Opel Meriva. La vettura dei due coniugi sarebbe stata tamponata da un taxi. Per i due non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare. Lasciano due figli di età rispettiva di 9 e 11 anni.

Roma, auto tamponata da un taxi: cosa è successo

Non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nella notte del 9 settembre alle 4,45. Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione della vicenda al vaglio della Polstrada di Settebagni, il mezzo si sarebbe fermato quando sarebbe stato tamponato dal taxi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato, ma senza alcun successo a salvare la coppia. I vigili del fuoco si sono adoperati per estrarre i due corpi rimasti bloccati tra le lamiere.

Tassista negativo all’alcool test

Nel frattempo, il tassista è stato sottoposto all’alcool test risultando tuttavia negativo. L’uomo è stato sottoposto anche al test antidroga, ma i risultati non sono stati ancora resi noti. Resta infine da capire cosa possa aver portato la Meriva a fermarsi lungo la strada. Da evidenziare che sul taxi viaggiava una passeggera. Anche per quest’ultima non ci sono state conseguenze.