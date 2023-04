Roma, falso allarme bomba alla scuola Marymount

Falso allarme bomba alla scuola Marymount sita nella zona Vigna Clara a Roma. La paura è sopraggiunta presso l’istituto in seguito all’arrivo di una email anonima nella mattina di martedì 4 aprile. Il messaggio intimava alla scuola di consegnare ai mittenti una somma di centomila dollari in bitcoin, altrimenti avrebbero fatto esplodere l’istituto. A quell’ora gli studenti erano già a lezione, così come il personale scolastico era al lavoro. In via precauzionale sono state fatte evacuare dall’edificio almeno 900 persone tra docenti, studenti e personale scolastico. Giunti sul posto gli artificieri che hanno attuato gli opportuni accertamenti.

Falso allarme bomba: il contenuto della mail

A riportare la notizia è il Messaggero che informa come la mail anonima sia giunta di mattina. Il messaggio chiedeva: “”Consegnateci 100 mila dollari in bitcoin o facciamo esplodere l’istituto”. Sarah Gallagher, preside della Marymount, ha di conseguenza avvertito i genitori degli studenti.

Campus evacuato

In seguito all’allarme, il campus è stato evacuato e tutti sono stati messi al sicuro sul retro nell’area vicino all’ingresso sulla Cassia. FanPage precisa come sul posto abbiano lavorato artificieri, polizia e cani antiesplosivi. Alla fine, non è stato trovato nessun oggetto che potesse far pensare a un ordigno, come ad esempio una borsa o una valigetta.