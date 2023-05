Una famiglia napoletana, che vive a Roma, ha scritto un cartello per avvisare i condomini dei festeggiamenti per lo Scudetto.

Una famiglia napoletana, che vive a Roma, ha affisso nel proprio condominio un cartello per scusarsi in anticipo per i festeggiamenti dello Scudetto.

Roma, famiglia napoletana scrive un cartello per la festa dello Scudetto: “Scusate la baldoria”

Una famiglia napoletana ha affisso nel proprio condominio di Roma un cartello per scusarsi in anticipo per i festeggiamenti dello Scudetto. La foto è stata scattata in un condominio dell’Olgiata, nella zona nord della Capitale. “Come ben sapete, qui abitano dei Napoletani. Vi chiediamo scusa se stasera sentirete fare baldoria, siamo sicuri della vostra comprensione, fareste lo stesso con la vostra squadra del cuore” hanno scritto sul cartello in questione.

Le feste per lo Scudetto del Napoli

Le feste per lo Scudetto ci sono state e ci saranno anche in moltissime altre città, come Bologna, in cui c’è una forte presenza di studenti universitari provenienti da Napoli e dintorni, ma anche a Torino, Milano, Genova e sicuramente nella stessa Udine, dove si è giocata la partita che ha portato alla vittoria matematica. Il Friuli da sempre ospita un gran numero di partenopei, ma non solo. In tantissime regioni e città stanno festeggiando questa vittoria tanto attesa e tanto desiderata.