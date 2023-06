Un terribile incidente stradale si è verificato a Roma. Un Suv ha travolto una Smart su cui viaggiava una donna con i suoi due figli. Il bimbo di 5 anni è morto. Sul Suv era presente un gruppo di YouTubers che stavano girando un video.

Roma, youtuber travolgono una Smart per girare un folle video: morto un bimbo di 5 anni

Un bimbo di 5 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale, mentre era a bordo di una Smart con la mamma e la sorellina di 3 anni. L’incidente è avvenuto in via Archelao di Mileto, tra la zona di Acilia e Casal Palocco. Il Suv Lamborghini, preso a noleggio da due giorni, era guidato da un ventenne, con a bordo quattro persone. Secondo la ricostruzione, le persone a bordo del Suv sarebbero state distratte dai telefonini e dalle videocamere usate per girare un video. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i dispositivi e acquisito il video. Probabilmente si tratta di una challenge su YouTube. A confermare questa ipotesi un filmato di 15 secondo comparso in rete in cui uno dei ragazzi dichiara: “Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene“.

Le condizioni del bambino di 5 anni a bordo della Smart sono subito apparse disperate. Quando sono arrivati i soccorsi il piccolo era già in arresto cardiaco. All’ospedale Grassi di Ostia, i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In serata il padre del piccolo si è recato in ospedale per il riconoscimento della salma. Nell’incidente sono rimaste ferite anche la madre, di 29 anni, e la figlia di tre anni, che sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente a Roma: i video su Youtube e la challenge

L’incidente potrebbe essere la conseguenza di una challenge a cui stavano partecipando i ragazzi sul Suv, rimasti illesi. Una specie di sfida a correre in auto per tante ore, riprendendo il tutto con gli smartphone. I ragazzi sono 5 influencer ventenni, tra cui una ragazza. Uno di loro è il fondatore del canale “The borderline”, che raccoglie “i video più assurdi di YouTube Italia“, con 600mila iscritti. “Mezz’ora prima di uccidere mio cugino tutti e cinque erano al McDonald’s di Casal Palocco e hanno raccontato al mio migliore amico che si stavano preparando a quella challenge. Gli auguro di farsi i video al più presto dietro le sbarre” ha dichiarato un testimone, parente della vittima, come riportato da Repubblica. Altri testimoni hanno confermato di aver visto l’auto fare più volte avanti e indietro mentre i ragazzi si riprendevano con il cellulare. L’ultima sfida lanciata sui canali social dal gruppo era una corsa di 50 ore a bordo di un Suv Lamborghini. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi negli ultimi giorni si erano alternati al volante. La sfida era di non scendere mai dalla macchina.