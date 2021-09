Rosanna Gambone morta a 58 anni: addio alla scrittrice e testimonial Telethon, lutto in Irpinia

Lutto in Campania per la scomparsa di Rosanna Gambone a causa di una malattia rara: la donna era una scrittrice e anche testimonial di Telethon.

La scrittrice Rosanna Gambone è morta all’età di 58 anni: la donna è stata una testimonial attiva di Telethon. A causa di un problema di salute si è reso necessario il ricovero presso l’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino. Rosanna era affetta dalla osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara che colpisce le ossa e le rende maggiormente esposte a possibili fratture.

Rosanna Gambone perde la vita, lutto in Irpinia

La 58enne aveva raccontato la sua vita nel libro intitolato “Rosanna per me. Camminare in amicizia“. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati per la perdita di Rosanna Gambone. La scomparsa della donna ha portato tanta tristezza a parenti, così come a parenti e conoscenti.

Sulla scomparsa della donna ha parlato anche Salvatore Vecchia, attuale sindaco di Cassano Irpino, paese della provincia di Avellino.

“Addio Rosanna, piccola grande combattente. Stasera anche Cassano è in lutto. Rosanna, con la sua forza sorprendente, era cittadina di ogni comunità. Con la sua tenacia ha insegnato a tutti noi che la vita è un bene per il quale vale la pena di combattere sempre. La ricorderemo come una lottatrice indomita, come la donna che dal suo piccolo corpo ha offerto un grande esempio. Resterà nella memoria e nel cuore di tutti noi”, si legge sul profilo del primo cittadino.

