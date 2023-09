Rupert Murdoch, ha deciso di lasciare il suo impero nelle mani del figlio maggiore, Lachlan: si occuperà di News Corp e di Fox Corporation.

Rupert Murdoch lascia le sue imprese al figlio

L’imprenditore australiano Rupert Murdoch, 92 anni, probabilmente il più importante al mondo nel settore della stampa, ha annunciato che lascerà la presidenza delle sue due aziende principali: il conglomerato di testate giornalistiche News Corp e Fox Corporation, infatti, passerà in mano al figlio Lachlan, di 52 anni.

In un comunicato ufficiale, proprio Lachlan Murdoch ha detto di congratularsi con il padre «per la sua ragguardevole carriera di 70 anni». Poi ha aggiunto:

«Lo ringraziamo per la sua visione, il suo spirito da precursore, la sua incessante determinazione e la notevole eredità che lascia alle società che ha fondato e alle innumerevoli persone su cui ha avuto un’influenza».

La carriera di Rupert Murdoch

Murdoch è uno degli uomini più ricchi del mondo, e ha cominciato la sua carriera possedendo solo un quotidiano in Australia, dove oggi controlla quasi interamente la stampa. Tra gli anni 60′ e 70′ ha comprato diversi importanti giornali sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, diventando di fatto uno degli editori più influenti in tutto il mondo. Tra gli altri controlla il tabloid britannico The Sun, il quotidiano Times, e i giornali statunitensi New York Post e Wall Street Journal.

Negli anni 80′ poi cominciò a dedicarsi anche alla televisione, prima fondando negli Stati Uniti il canale televisivo Fox, e poi il network di canali televisivi satellitari Sky – entrambi ceduti ad altre società ora.