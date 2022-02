Ryan, ultime notizie sul bimbo nel pozzo in Marocco. Il piccolo è ancora intrappolato, i soccorritori sono riusciti ad arrivare fino a due metri da lui.

Il piccolo Ryan è ancora vivo ma in grave pericolo, è ormai molto tempo che si trova in fondo a un pozzo. Parla e risponde alle domande dei soccorritori, che hanno calato un videotelefono per poterlo controllare mentre tentano di recuperarlo.

Negli ultimi due giorni una squadra sta guidando diversi bulldozer per scavare un tunnel orizzontale e raggiungere il fondo del pozzo nel quale Ryan è scivolato martedì 1 febbraio 2022, nel pomeriggio.

Mancano pochi metri per raggiungerlo, ora è una corsa contro il tempo nella quale persino il Governo del Marocco è impegnato.

La difficoltà maggiore non è tanto la profondità del pozzo, quando il fatto che sia molto stretto: è largo appena 45 centimetri. Per questo motivo i soccorritori hanno dovuto scavare un tunnel parallelo per cercare di raggiungere Ryan, giorno e notte.

“Resto fiducioso che mio figlio uscirà vivo da questo pozzo”, ha detto il padre di Ryan alla televisione di stato 2M, “Ringrazio tutti coloro che si sono mobilitati e coloro che ci sostengono in Marocco e altrove”.

Nel frattempo i soccorritori hanno fatto calare un tubo per poter far arrivare acqua e ossigeno al piccolo Ryan, di soli 5 anni. Tutto il mondo resta col fiato in sospeso, nella speranza che possa salvarsi prima possibile.