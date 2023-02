Ryanair, finita la stagione dei voli ultra low cost: "Difficile mantenere sconti con caro carburante"

A causa del caro carburante, l’amministratore delegato di Ryanair Eddi Wilson ha deciso di far terminare in anticipo la stagione dei voli ultra low cost: “Il trasporto è un fatto democratico e va tutelato”.

Ryanair, termina la stagione dei voli ultra low cost

In un’intervista rilasciata al Corriere di Torino, Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair annuncia la fine anticipata della stagione dei voli ultra low cost.

Lo scorso agosto 2022, infatti, l’azienda aveva rassicurato che avrebbe mantenuto prezzi fissi tra i 9,99 e 19,99 euro, ma ora ecco arrivare l’inversione di rotta: “Le super promozioni oggi, ai tempi del caro carburante e dopo la pandemia, sono difficili da mantenere se non nel lancio di nuovi mercati o nuove rotte“, afferma Wilson.

“Ciononostante – precisa – prevedo aumenti molto lievi: da 40 a 50 euro per rotta e solo nel giro di 3 anni”. Va detto che in Italia è difficile mantenere prezzi bassi se ci fate pagare 6,50 di tasse municipali per ogni passeggero. Soldi che non vanno ai Comuni ma finiscono nel buco nero di qualche fondo pensione di ex piloti Alitalia“, asserisce con una punta di asprezza l’ad di Ryanair.

“Il trasporto va tutelato”

Wilson poi illustra le idee e i programmi della compagnia nell’immediato futuro: “Il nostro problema oggi è comprare più aerei, ma ci vuole tempo per costruirli. Ne attendiamo 50 per l’estate e 131 nei prossimi anni, magari uno farà base a Torino, portando a 3 gli aeromobili nella base di Caselle. Noi cresciamo con un modello di business alternativo che oggi è diventato dominante in Europa. E lo è diventato perché la gente vuole viaggiare tanto e a basso costo.

Perché il trasporto è un fatto democratico e va tutelato“, conclude l’ad di Ryanair.