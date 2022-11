Salerno, 16enne arrestata per l’omicidio della nonna

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe colpito la donna con un coltello alla schiena durante una lite.

Una donna di 76 anni è stata uccisa in un’abitazione di via Tavernelle a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, nella serata di lunedì 7 novembre 2022. I Carabinieri hanno arrestato la nipote di 16 anni e stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto.

Per l’omicidio della nonna, la 16enne avrebbe usato un coltello

Secondo le prime ricostruzioni, durante una lite la ragazza avrebbe colpito la nonna alla schiena usando un coltello. L’arma utilizzata per l’omicidio della donna è stata ritrovata e sequestrata. La 16enne ha invece riportato una piccola ferita a un braccio, per la quale è stata portata in ospedale.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio

I militari della compagnia di Agropoli e del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, sotto la guida dai comandanti Fabiola Garello e Luigi Aurelli, stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio.

La ragazza, infatti, non avrebbe fornito alcuna spiegazione su quanto successo. A coordinare le indagini è la procura per i minorenni di Salerno.

Leggi anche: Uomo trovato morto in casa a Firenze con una evidente ferita alla testa

Leggi anche: Due ragazzi di 15 anni litigano per strada: scontro tra i genitori con pistole e bastoni chiodati