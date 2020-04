Uno studio ha rivelato che il 100% dei pazienti guariti dal coronavirus sviluppa gli anticorpi contro il Covid-19.

Roberto Burioni, uno dei virologi che hanno seguito la pandemia in prima persona, ha annunciato sui social una buona notizia. “Seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da coronavirus producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità“.

Buona notizia: seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da COVID-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità. https://t.co/Y7U9B7yYsJ pic.twitter.com/BfiOxASlrP — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 29, 2020

Uno studio pubblicato su Nature, infatti, rivela che il 100% dei guariti sviluppa anticorpi contro il Covid-19. Mentre quindi arrivano i primi risultati dei test sierologici sui pazienti di Alzano e Nembro, la speranza di combattere il Covid-19 aumenta.

Pazienti guariti sviluppano anticorpi

Uno studio di Nature e basato su 285 pazienti guariti dal coronavirus ha rivelato che il 100% di questi ultimi ha sviluppato anticorpi IgG contro Sars-CoV-2 “entro 19 giorni dall’inizio dei sintomi clinici”. Gli autori dello studio, inoltre, segnalano “risposte anticorpali acute a Sars-CoV-2 in 285 pazienti con Covid-19” su un totale 285 arruolati.

“Entro 19 giorni dall’esordio dei sintomi – quindi -, il 100% dei pazienti è risultato positivo all’immunoglobulina G (IgG) antivirale”.

“La sieroconversione per IgG e IgM – aggiungono ancora i ricercatori – si è verificata contemporaneamente o in sequenza”. Inotlre, sia IgG sia IgM “hanno raggiunto il plateau entro 6 giorni dalla sieroconversione”. Secondo gli autori, dunque, si può dedurre che “i test sierologici possono essere utili per la diagnosi di pazienti sospetti” di coronavirus “con risultati Rt-Pcr (tamponi, ndr) negativi e per l’identificazione di infezioni asintomatiche”.