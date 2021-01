In arrivo per l’estate lo spray nasale che protegge dal Covid

I ricercatori di Birmingham, hanno messo a punto uno spray nasale che nelle intenzioni di chi l'ha creato, dovrebbe proteggere dal Covid per circa 48h

Arrivano buone notizie sul fronte Covid: anche se i vaccini tardano ad arrivare, mandando letteralmente all’aria il piano vaccinale non solo dell’Italia, ma anche dei diversi stati europei, che prevedevano di raggiungere l’immunità di gregge per il periodo di Settembre, adesso un nuovo aiuto potrebbe arrivare da uno spray nasale.

Lo spray nasale che protegge dal Covid

I vaccini tardano ad arrivare, e la tanto agognata immunità di gregge si fa sempre più lontana, diventando quasi un miraggio per l’anno appena iniziato. In compenso però, è in arrivo per il period estivo, uno spray nasale, un farmaco dunque, che dovrebbe aiutare a proteggerci dal covid.

Come funziona e chi lo ha prodotto

Lo spray è costituito da un agente antivirale in combinazione con polisaccaride gellano, il quale un volta neubilizzato all’interno della cavità nasale, dovrebbe fungere da agente impermeabile, impedendo il depositarsi delle molecole di Coronavirus.

La durata dovrebbe attestarsi intorno alle 48 ore, quindi una protezione di breve durata, la quale in ogni caso non dovrà sostituire l’utilizzo di mascheirne e distanziamento, come ricordato da chi ha sviluppato lo spray, il dottor Richard Moakes, coordinatore del progetto: -“Un prodotto del genere non rimpiazza assolutamente le misure come il distanziamento o l’utilizzo delle mascherine, ma garantisce una protezione aggiuntiva specialmente nei casi in cui è difficile non assembrarsi, come ad esempio sui mezzi di trasporto”.

Lo spray è stato messo a punto dai ricercatori dell‘università di Birmingham, e nelle prossime settimane sarà sottoposto al vaglio delle singole agenzie del farmaco dei vari paesi, in modo da ottere l’autorizzazione per la messa in commercio.