Sanremo 2022, durante il Festival sono calate le visite sui siti a luci rosse

Il Festival di Sanremo, durante la serata finale, è riuscita a battere in termini di ascoltatori un noto sito hard.

Sembra difficile da credere ma durante la settimana sanremese è successo anche questo. La kermesse, nel corso della finale di sabato 5 febbraio, è riuscita a superare Pornhub. Stando a quanto si apprende, il noto sito hard durante questa serata ha riscontrato un -26% di accessi: non era mai accaduto prima.

Sanremo batte il sito luci rosse nella serata della finale: i dettagli

Il curioso risultato non era dunque mai stato raggiunto prima. Non era infatti mai successo che un programma trasmesso in diretta riuscisse a superare gli accessi in piattaforma. In particolare, da quanto emerge nella fascia 20-22, il calo sul sito hard segnava tra il -14% e il -16% di presenze.

Andando avanti nella serata ossia nella fascia successiva 22-24 le presenze scendono ancora toccando un -20%. Infine dalla mezzanotte in poi, fascia nella quale viene annunciato il vincitore del Festival il calo degli accessi registrato è stato del -26%.

Con il finire della trasmissione il traffico del sito è ritornato alla normalità.

Fuortes: “Pazzesco non pensare a una conduzione di Amadeus”

Visti i risultati raggiunti dal Festival di Sanremo in questa fortunata annata, l’AD della Rai Fuortes aveva commentato in conferenza stampa: “C’è un amico che mi suggerisce: si potrebbe sostituire il cavallo morente davanti all’ingresso di Viale Mazzini con una statua equestre di Amadeus. Ecco, se fosse ancora vivo Francesco Messina, gli avremmo chiesto la nuova statua”.

Ha quindi aggiunto: “Sarebbe pazzesco con questo successo non pensare a una conduzione di Amadeus, ma è ancora tutto da decidere, decideremo tutti insieme, Amadeus per primo”.