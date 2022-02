Sanremo 2022, Tananai racconta “Sesso occasionale” e la sua avventura al Festival

Tananai si sente ancora la piccola peste di un tempo, ma assicura: "Al sesso occasionale preferisco l'amore stabile". Poi racconta l’avventura a Sanremo 2022.

Con “Esagerata” ha staccato il biglietto per Sanremo 2022: Tananai sul palco dell’Ariston dimostra il carisma che lo contraddistingue, la simpatia e la sua passione per la musica. Al Festival di Sanremo presenta il brano “Sesso occasionale”, già accompagnato dal videoclip ufficiale.

Prodotto da Tananai e d.whale, “Sesso occasionale” è un inno genuino e sincero all’amore nel suo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che scatenano l’ascoltatore. Tutta l’energia della canzone sfocia poi nel ritornello, caratterizzato da ritmicità elettropop.

Sanremo 2022, Tananai presenta “Sesso occasionale”

“Sesso occasionale” in realtà “non parla del sesso occasionale”, precisa Tananai, il quale ha dichiarato: “È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico”.

Tra le strofe più orecchiabili, infatti, Tananai dice: “Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. Quindi ha aggiunto: “È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica”.

Il videocilp che accompagna il brano, con la regia di Olmo Parenti, riprende la narrazione lasciata in sospeso dal videoclip del singolo precedente, “Esagerata”, in cui l’artista veniva abbandonato dalla propria compagna.

Tananai vaga solo, immerso nella notte, alla ricerca della propria ragazza, mentre tutta la città è in festa e chiunque sembra avere almeno un motivo per essere felice.

A proposito della sua avventura sanremese, ha dichiarato: “Mettermi in gioco a Sanremo mi sembrava una bella opportunità per tornare a cantare dopo un lungo periodo di fermo per via della pandemia.

Ogni sfida che la vita propone dev’essere colta, soprattutto dopo un periodo di vita vissuta a metà”. Poi ha precisato: “Però io sono un ragazzo che cerca l’amore stabile, non il sesso occasionale. Mi piace conoscere più a fondo una persona con cui mi trovo bene”.

Non si è mai preoccupato della classifica, più del fantasanremo (il gioco del momento), e con il sorriso ha commentato: “Non voglio segnare al quinto minuto: un gol al novantesimo può rivoluzionare la partita”.

Negli anni ha evoluto la sua musica e spiega: “Sono maturato e sto meglio sia con me stesso sia con la mia libertà creativa. Sono rimasto la piccola peste di un tempo, ma ora gli abbracci li cerco, quando ero bambino preferivo scappare”.

Sanremo 2022, Tananai omaggia Raffaella Carrà

La musica, l’iconicità, l’eleganza, il rispetto, la dignità e il carisma di Raffaella Carrà restano eterni, come il suo animo avanguardista e il suo stile senza tempo. A omaggiarla nella serata cover è stato proprio Tananai, insieme a Rosa Chemical. Insieme hanno cantato “A far l’amore comincia tu”.

Che ricordo più lo lega alla Carrà? “Lei c’è in ogni festa che organizzo. Ogni volta che si può fare baldoria in compagnia, la Carrà arriva e porta la leggerezza più bella. Lei sapeva portare in un mondo tutto suo: ogni volta che ascolto il suo brano mi si stampa un sorriso sul volto”, ha spiegato Tananai.

Tananai, da Sanremo ai prossimi progetti

Dal 25 febbraio, entrambe le canzoni presentate al Festival, “Sesso Occasionale” e la cover “Comincia tu” feat. Rosa Chemical, saranno disponibili in formato LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista.

Dopo l’esperienza sanremese, il giovane cantautore milanese porterà la propria musica, tra cui “Sesso Occasionale” ed “Esagerata”, brano con cui ha vinto Sanremo Giovani, nei club di Roma e Milano. Due date live sono previste per giovedì 24 marzo, presso Largo Venue di Roma, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. “Non vedo l’ora di tornare a suonare live, l’ho fatto notare anche sul palco dell’Ariston”, ha aggiunto.