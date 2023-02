Sanremo 2023, al via la 73esima edizione del Festival della musica italiana

Sanremo 2023 debutta ufficialmente su Rai1 con la prima serata della kermesse dedicata alla musica italiana.

La sigla realizzata per l’evento risuona all’interno del teatro Ariston mentre le luci del palco si accendono. Illuminati dai riflettori, i conduttori della 73esima edizione del festival Amadeus e Gianni Morandi fanno il loro ingresso dalle scale e accolgono pubblico e telespettatori.

20:54 – Roberto Benigni a Sanremo 2023

A pochi minuti dall’inizio della serata inaugurale di Sanremo 2023, Amadeus e Gianni Morandi hanno presentato Roberto Benigni. L’attore, rivolgendosi direttamente al presidente della Repubblica Mattarella e ironizzando sul direttore artistico della kermesse musicale, ha osservato: “Lei è al secondo mandato.

Amadeus è al quarto mandato e ha già prenotato il quinto. Ma è costituzionale, questa cosa? Bisogna fermarlo! È una dittatura!”.

Nel corso del suo intervento per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione, Benigni ha ricordato Bernardo Mattarella, padre del presidente della Repubblica. Le parole dell’attore hanno fatto commuovere il Capo dello Stato.

20:48 – Mattarella all’Ariston. È la prima volta per un Presidente della Repubblica. Morandi canta l’Inno italiano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente al teatro Ariston, accompagnato dalla figlia Laura. È la prima volta nella storia del Festival. L’annuncio è stato fatto da Amadeus durante la conferenza stampa che ha preceduto la prima serata della kermesse musicale. “Avere con noi il presidente della Repubblica è anche occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione”, ha detto. E, proprio a queste parole, il direttore artistico si è ricollegato accogliendo il Capo dello Stato, affermando: “Averla con noi in questo teatro testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica”.

Dopo aver ribadito la presenza di Mattarella in platea, il pubblico in sala si è sciolto in un lungo appaluso in onore del presidente della Repubblica.

Conclusa la standing ovation in onore di Mattarella, Amadeus ha ceduto la scena al collega Morandi che ha intonato l’Inno nazionale.

20:43 – Il dolore per le vittime del terremoto in Turchia a Sanremo 2023

Nell’accogliere pubblico e telespettatori, Amadeus ha esclamato: “È sempre una bella emozione poter dire ‘Benvenuti al Festival di Sanremo’”.

Subito dopo, il direttore artistico e Morandi si uniscono al dolore che ha travolto il mondo intero dopo il terribile terremoto che ha straziato Turchia e Siria, causando la morte di migliaia di persone. Amadeus, infatti, ha chiesto a tutti i presenti di osservare un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia.

Il rito scaramantico di Giovanna Civitillo al PrimaFestival

Durante il PrimaFestival che ha preceduto il debutto di Sanremo 2023, Andrea Delogu si è collegata con Giovanna Civitillo chiedendole se avesse un rito scaramantico a cui affidarsi per l’occasione. A questo punto, la moglie di Amadeus ha mostrato un sacchetto di sale. “Lo porterò tutta la sera con me nella mia pochette e, nel camerino, lo spargo negli angoli”, ha detto.