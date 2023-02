Al via il secondo appuntamento con Sanremo 2023, la kermesse dedicata alla musica italiana condotta da Amadeus e Gianni Morandi.

Il primo appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 si è concluso tra le polemiche per quanto accaduto sul palco durante l’esibizione di Blanco.

Un episodio che ha indignato il pubblico in platea e a casa e ha spinto il Codacons a intervenire. Quali saranno le sorprese della seconda serata dell’amatissima kermesse musicale?

Sul palco, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, c’è Francesca Fagnani: la giornalista ha preso il posto di Chiara Ferragni e, proprio come l’influencer, terrà il suo monologo intorno alle ore 23:00. Intanto, si esibiranno gli altri 14 big in gara: apre Will e chiudono Paola e Chiara.

Al termine delle performance, verrà annunciata la seconda classifica provvisoria del festival: la prima ha visto trionfare Marco Mengoni con Due Vite.

21:26 – Al Bano e Massimo Ranieri cantano con Morandi

Per la prima volta, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi si sono esibiti insieme al Teatro Ariston. Dopo l’annuncio di Amadeus, Morandi ha cominciato a cantare, facendo la sua apparizione tra il pubblico in platea.

Sempre in platea, poi, ha fatto capolino Massimo Ranieri che, durante la performance, ha salutato la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, e il figlio del conduttore José, anche stasera seduti in prima fila per sostenere il direttore artistico di Sanremo 2023.

Infine, sul palco, è arrivato Al Bano. A questo punto, i tre hanno intonato alcuni dei loro più grandi successi.

21:22 – Sethu canta “Cause perse”

Pochi minuti dopo aver incantato l’Ariston, Francesca Fagnani si è cimentata con la prima presentazione di un cantante in gara. La giornalista, infatti, ha chiamato sul palco Sethu che ha cantato il suo brano Cause perse.

21:18 – Francesca Fagnani sul palco: il debutto della co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2023

Amadeus ha presentato la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2023. A prendere il testimone ceduto da Chiara Ferragni, stasera sul palco dell’Ariston c’è la giornalista Francesca Fagnani.

21:06 – Francesco Arca e Mario Di Leva ospiti della seconda serata di Sanremo 2023

Dopo i Modà, sul palco dell’Ariston arrivano i primi due ospiti della seconda serata di Sanremo 2023: Francesco Arca eMario Di Leva.

20:58 – Modà cantano “Lasciami”

Conclusa la performance di Will, Amadeus ha annunciato il ritorno dei Modà che hanno cantato la loro Lasciami.

20:52 – Will canta “Stupido”

Al suo debutto a Sanremo, Will canta Stupido. Il giovanissimo artista, che per l’occasione ha sfoggiato un look total white, è stato annunciato da Morandi, affiancato da Amadeus. Prima di esibirsi, il ragazzo ha ringraziato i conduttori e ha sottolineato la grande emozione provata arrivando sul palco.

20:49 – Gianni Morandi arriva sul palco con una scopa

Subito dopo, il direttore artistico ha chiamato Gianni Morandi che ha fatto la sua apparizione brandendo una scopa, la stessa usata per ripulire il disastro causato da Blanco durante la sua esibizione di ieri. Vedendo il collega, Amadeus gli ha chiesto spiegazioni. Il cantante, allora, ha risposto: “Con quello che è successo ieri sera… non si può mai sapere cosa può capitare su questo palco”.

E, poi, ha aggiunto: “Mi dà sicurezza tenerla con me, non si sa mai. Ce l’ho sempre qua. Poi ho visto che c’è ancora qualche petalo”.

20:45 – Al via la seconda serata del Festival d Sanremo 2023

Al termine del PrimaFestival, la linea è passata al Teatro Ariston. Su Rai 2, alle 20:43 di mercoledì 8 febbraio, si è alzato il sipario sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Amadeus ha fatto la sua apparizione in cima alle scale e, dopo aver raggiunto il palco, ha accolto il pubblico in platea e a casa ribadendo l’emozione di essere ancora una volta conduttore della kermesse musicale e ringraziando tutti per il sostegno e l’affetto.

PrimaFestival, la gag degli Autogol su Blanco

Al PrimaFestival, gli Autogol mettono in scena una gag ispirata a quanto successo sul palco dell’Ariston durante l’esibizione de L’Isola delle Rose. Quando Andrea Delogu ha dato la linea al trio, Alessandro Trolli ha preso la parola per poi smettere improvvisamente di parlare ed esclamare: “Non c’è l’audio. Non ho l’audio in cuffia”.

A questo punto, Trolli ha sventolato un mazzo di fiori e, con quello, ha cominciato a colpire uno dei compagni, distruggendolo. “Non hai la cuffia”, gli è poi stato fatto osservare.