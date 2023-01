Volodymyr Zelensky sarà ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2023: il leader di Kiev interverrà all’Ariston in videocollegamento dall’Ucraina.

Sanremo 2023, Zelensky ospite alla serata finale del Festival in collegamento

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ospite del Festival di Sanremo in occasione della puntata finale dell’edizione 2023 dell’ambita kermesse musicale. Il leader di Kiev sarà presente in videocollegamento. A rivelare il desiderio di Zelensky di essere presente, anche solo virtualmente, al Teatro Ariston è stato il conduttore e giornalista Bruno Vespa durante la sua partecipazione in diretta a Domenica In di Mara Venier.

In questa circostanza, Vespa ha riportato fedelmente le parole di Amadeus rivolte a Zelensky. “Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente. Ho parlato con Amadeus e gli ho potuto dire: ‘Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo’”, ha riferito Vespa, citando le parole del direttore artistico.

L’intervista di Vespa a Zelensky a Kiev

Vespa ha recentemente intervistato Zelensky a Kiev. Come riferito dallo stesso conduttore, l’intervista andrà in onda in prima serata il prossimo martedì 17 gennaio a Porta a Porta.

“Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mentre suonavano le sirene dell’allarme. La sua famiglia, i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a Giorgia Meloni”, ha scritto il presentatore su Twitter dando ai telespettatori appuntamento a martedì sera. A stretto giro, poi, è arrivata la notizia della partecipazione a Sanremo 2023 di Zelensky.