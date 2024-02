Tra i tanti protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo 2024 c’è stato anche il figlio di Amadeus. Ormai, il ragazzino è diventato una specie di idolo e ha tutti i riflettori puntati su di sé. Non a caso, il suo gesto alla fine della serata non è passato inosservato.

Sanremo, figlio di Amadeus: il gesto a fine serata non sfugge

Il Festival di Sanremo 2024 è andato in scena con la terza serata. Amadeus, come sempre, ha portato avanti uno spettacolo degno di nota e ha potuto contare sul sostegno della moglie Giovanna Civitillo e del figlio Josè. I due, seduti in prima fila, sono stati inquadrati spesso e a colpire è stato soprattutto il ragazzino. A fine serata, l’erede di Amadeus ha messo a segno un gesto che è stato subito intercettato dai telespettatori.

Sanremo 2024: il figlio di Amadeus star della terza serata

Tutto è andato in scena sul finire della serata, quando Amadeus e la co-conduttrice Teresa Mannino hanno letto la classifica provvisoria. Appena è stato svelato il primo posto, andato a Geolier, il figlio di Ama ha alzato le braccia al cielo per gioire. “Il figlio di Amadeus che esulta per Geolier, quel ragazzo mi è sempre più simpatico“, si legge su X (ex Twitter).

Fin dalla prima serata di Sanremo 2024, sui social sono arrivati tantissimi commenti sul figlio di Amadeus. Tra quelli più divertenti si legge: “Ormai vediamo la crescita percentile del figlio di Amadeus come il cugino non cugino che incroci al matrimonio del fratello della moglie di zio“, oppure “Mi immagino il figlio di Amadeus che si giustifica a scuola dicendo scusate mio padre doveva presentare il Festival“, o ancora “José è un po’ il figlio di tutti noi“.