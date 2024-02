Sanremo 2024, Lucarelli stronca Amadeus e Fiorello: "Travolta gestito come al...

Sanremo 2024, Lucarelli stronca Amadeus e Fiorello: "Travolta gestito come al...

Sanremo 2024: Selvaggia Lucarelli stronca Amadeus e Fiorello per la gag con John Travolta.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto sul palco dell’Ariston un ospite internazionale molto atteso: John Travolta. Selvaggia Lucarelli non ha gradito per niente il modo con cui Amadeus e Fiorello hanno accolto la star di Hollywood.

Sanremo 2024: Lucarelli stronca Amadeus e Fiorello per Travolta

La gag che Amadeus e Fiorello hanno fatto con John Travolta nella seconda serata di Sanremo 2024 non è piaciuta a nessuno. Mentre lo showman siciliano ha fatto mea culpa, definendo Il Ballo del Qua Qua “terrificante”, il conduttore della kermesse ha preferito tacere. A scagliarsi contro di loro è stata Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli asfalta Amadeus e Fiorello

Via social, la Lucarelli ha condiviso alcuni momenti dell’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024. Selvaggia, come al solito, è stata pungente. Le critiche sono rivolte soprattutto ad Amadeus e Fiorello:

“Solo noi riusciamo ad avere conduttori che non parlano mezza parola inglese e finiscono per gestire gli ospiti internazionali come al circo“.

Il riferimento, ovviamente, è al Ballo del Qua Qua.

Lucarelli: Amadeus, Fiorello, Travolta e la figuraccia internazionale

Non contenta, la Lucarelli ha aggiunto: “L’Italia e le sue figure internazionali. Open to Meraviglia“. Infine, non poteva che mancare una frecciatina ironica ma chiara ad Amadeus: “Sinner sempre più pentito”.