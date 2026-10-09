Piogge torrenziali a Santiago hanno trasformato le vie in torrenti, travolgendo auto e allagando abitazioni, scuole e ospedali.

Nel pomeriggio di un giorno di pioggia eccezionale la capitale cilena ha dovuto fronteggiare una condizione meteorologica rara: piogge torrenziali che hanno superato di gran lunga le medie stagionali. L’intensità delle precipitazioni ha innescato una serie di fenomeni a catena, tra cui frane di fango che hanno rapidamente spazzato via ostacoli lungo le arterie cittadine.

Le cause scatenanti dell’emergenza idrica a Santiago

Le autorità locali hanno attribuito il fenomeno a una combinazione di fattori. Innanzitutto, un fronte freddo proveniente dall’Oceano Pacifico ha sbattuto contro una massa d’aria umida, creando una condizione di instabilità atmosferica capace di produrre precipitazioni intense in poche ore. In secondo luogo, il terreno già saturo dall’umidità residua dei mesi precedenti ha perso capacità di assorbimento, favorendo lo scorrimento del fango verso le strade.

I cambiamenti climatici sono stati citati come possibile amplificatore di questi eventi estremi, rendendo più probabile la ripetizione di simili emergenze in futuro.

Il ruolo delle infrastrutture urbane

Il reticolo viario di Santiago, sebbene dotato di sistemi di drenaggio, non è stato in grado di gestire il volume d’acqua in arrivo. Le chiuse di scolo sono state rapidamente sopraffatte, provocando l’accumulo di acqua nei canali di scorrimento.

Alcune vie principali, tra cui la Avenida Providencia, sono state trasformate in veri e propri corsi d’acqua costringendo i veicoli a fermarsi o, peggio, a farsi travolgere dalla corrente.

Danni e conseguenze sul territorio cittadino

Il risultato immediato è stato devastante: numerose automobili, parcheggiate lungo le strade allagate, sono state spazzate via dalle rapide, alcune delle quali sono state filmate dall’interno da conducenti intrappolati. Oltre ai veicoli, le case residenti in zone basse hanno subito infiltrazioni d’acqua che hanno raggiunto i piani interrati, rovinando arredi e impianti elettrici. Scuole e strutture sanitarie non sono state risparmiate; i corridoi di diverse scuole sono rimasti inondati, costringendo alla sospensione delle lezioni, mentre gli ospedali hanno dovuto attivare protocolli di emergenza per assistere i pazienti feriti.

Le autorità hanno evacuato centinaia di abitanti dalle aree più colpite, fornendo rifugi temporanei e assistenza umanitaria. Almeno sei persone hanno riportato ferite, alcune di gravità moderata, ed è stato attivato il servizio di emergenza per il trasporto in ambulanza verso gli ospedali più vicini. I vigili del fuoco hanno collaborato con le forze di polizia per garantire la sicurezza delle strade, segnalando via via i percorsi ancora percorribili.

Risposta istituzionale e prospettive future

Il Comune di Santiago ha dichiarato lo stato di emergenza e ha richiesto il supporto delle forze armate per le operazioni di soccorso. Si prevede inoltre l’avvio di una revisione dei piani di gestione delle acque urbane, con l’obiettivo di potenziare il sistema di drenaggio e di creare aree di ritenzione idrica nei punti più vulnerabili. Gli esperti consigliano ai cittadini di mantenere aggiornati i propri piani di evacuazione e di monitorare costantemente le previsioni meteorologiche, soprattutto durante la stagione invernale, per ridurre il rischio di ulteriori perdite di vite umane.