Sara Blake Cheek cacciata da scuola per OnlyFans: adesso è milionaria

Sara Blake Cheek è stata cacciata da scuola per i contenuti postati su OnlyFans: adesso è milionaria.

Sara Blake Cheek è stata allontanata dal club sportivo scolastico dei suoi figli perché ha un profilo su OnlyFans. Grazie agli stessi scatti che le sono costati la cacciata, ha conquistato la copertina di Playboy ed è diventata milionaria.

Sara Blake Cheek cacciata da scuola per OnlyFans

Fino al 2020, Sara Blake Cheek era proprietaria di un salone di bellezza. Poi, con l’arrivo della pandemia si è ritrovata a chiudere l’attività e a trovare un modo per sfamare i suoi figli. E’ in questo periodo che ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans. La sua vita è cambiata all’improvviso e il social le ha consentito di guadagnare parecchi soldi. Non solo, è riuscita anche a conquistare la copertina di Playboy.

Peccato che la popolarità abbia anche un’altra faccia della medaglia: a causa di OnlyFans, Sara è stata cacciata dal club sportivo della scuola dei suoi figli.

Sara Blake Cheek conquista Playboy

Le foto condivise su OnlyFans da Sara Blake Cheek sono state giudicate “volgari” dal club sportivo dei suoi figli. Pertanto, i responsabili hanno deciso di allontanarla. Le stesse immagini, però, sono piaciute alla rivista Playboy, che le ha dedicato una copertina.

Ha dichiarato:

“Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni… dominare nell’industria sportiva come mamma coniglietta di Playboy, mamma di quattro figli, e creatrice di OnlyFans oltre che una moglie, è letteralmente qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima”.

La carriera di Sara Blake Cheek

Non solo la copertina di Playboy e il profilo su OnlyFans, la carriera di Sara Blake Cheek è decollata alla grande. Grazie alla sua passione per lo sport lavora anche nel giornalismo: è co-conduttrice di The Coach JB Show ed è apparsa su ESPN e Fox Sports.

E’ diventata milionaria e crede che il successo sia solo agli inizi. Ha dichiarato:

“Continuo a dire che questo è solo l’inizio. Ho continuato a essere uno dei migliori creatori di OnlyFans e ho guadagnato un milione di dollari. La percezione che fare OnlyFans ti impedirà di avere una carriera è un giudizio obsoleto. Essere audaci nella sessualità è in realtà un super potere”.