Schianto all'alba ai Parioli e rifiuta l'alcoltest: guai per la nota showgirl

La showgirl e modella venezuelana Aida Yespica è finita, con la sua Smart, contro cinque cassonetti della spazzatura e due veicoli in sosta nel quartiere Parioli a Roma: all'arrivo delle autorità avrebbe rifiutato l'alcoltest.

Brutto incidente in auto per la showgirl e modella venezuelana Aida Yespica che, all’alba di questa mattina, si è schiantata con la sua Smart contro cinque cassonetti e due auto in sosta nel quartiere Parioli a Roma. All’arrivo delle autorità, la Yespica avrebbe rifiutato l’alcol test. I dettagli.

Incidente a Roma per Aida Yespica: la dinamica

Aida Yespica, showgirl e modella venezuelana, oggi 44enne, all’alba di questa mattina ha avuto un brutto incidente in auto ai Parioli di Roma. Stando a quanto ricostruito sino a ora, erano circa le 05.30 quando la Smart guidata dalla Yespica è finita fuori controllo all’incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli.

L’auto avrebbe inoltre urtato cinque cassonetti della spazzatura, per poi terminare la corsa contro due auto in sosta, una Toyota Aygo e una microcar Aixam Sport. Entrambi i mezzi avrebbero riportato danni. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo II Pairoli e una pattuglia dei Carabinieri. Aida Yespica si sarebbe però rifiutata di essere sottoposta all’alcoltest.

Aida Yespica, incidente all’alba ai Parioli: la showgirl rifiuta l’alcoltest

Come visto la modella venezuelana Aida Yespica ha avuto un incidente stradale questa mattina poco prima dell’alba nel quartiere Parioli a Roma. Stando alle prime ricostruzioni, era alla guida della sua Smart quando è finita prima contro cinque cassonetti dell’immondizia poi contro due auto parcheggiate, danneggiandole. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo II Pairoli e una pattuglia dei Carabinieri. Stando però a quanto riportato da Repubblica, dopo l’incidente Aida Yespica si sarebbe rifiutata di sottoporti all’alcoltest. La showgirl ora rischia il ritiro della patente, anche se va detto che non è stato accertato che Yespica fosse alla guida in stato di ebbrezza: saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le sue responsabilità. Per quanto riguarda l’esatta dinamica dell’incidente, sono in corso tutti gli accertamenti, al fine di stabilire esattamente che cosa sia successo.