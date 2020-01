Whatsapp down nella mattinata del 19 gennaio 2020. Molte segnalazioni su Twitter da parte degli utenti

WhatsApp è down. L’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo avrebbe smesso momentaneamente di funzionare. Sono numerose le segnalazioni degli utenti sui social ed in particolare su Twitter, in merito al non funzionamento della popolare app per ragioni al momento ignote. Accomunati dall’hashtag #whatsappdown, i messaggi degli utenti giocano sull’ironia per indicare che non è possibile inviare e ricevere messaggi ai propri contatti. Il problema è stato rilevato nella mattinata del 19 gennaio in diverse parti del mondo, Italia compresa. Al momento sono ignote le cause del malfunzionamento.

Whatsapp down, le segnalazioni degli utenti

Sono stati proprio gli utilizzatori di WhatsApp a segnalare per primi, in via non ufficiale, che l’app stava manifestando alcuni problemi. Nella fattispecie sembra che i messaggi inviati non arrivino al destinatario e questo potrebbe creare alcune difficoltà comunicative.

Dai vertici dell’app ancora nessuna comunicazione ufficiale sui social. E tra gli utenti italiani c’è chi scrive: “WhatsApp down in corso, non mi fa inviare screen ed audio, sono venuto qui su twitter per la conferma”. Oppure: “RIP Whatsapp. Impossibile mandare file multimediali”. O ancora, con una certa dose di ironia (o forse no): “Io stavo mandando un audio che avrebbe evitato di rovinare un rapporto, grazie”.