Per l'emergenza coronavirus, Sky annulla l'aumento dell'abbonamento. Nessun supplemento sulle tariffe base e nessuna modifica di contratto.

Non ci sarà nessun aumento dell’abbonamento Sky. A farlo sapere direttamente l’azienda che disdice l’aumento previsto dal 1 maggio 2020 per i clienti che negli anni hanno beneficiato di sconti pagando di meno rispetto ai prezzi di listino

Sky, annullato l’aumento dell’abbonamento

L’azienda Sky aveva inoltrato ai suoi abbonati una comunicazione per cui si prevedeva dal 1 maggio 2020 un’aumento sull’abbonamento annuale pari a 3 euro. A causa dell’emergenza coronavirus molte aziende hanno deciso, però, di mettere da parte il business ed unirsi al coro solidale degli imprenditori e di Conte che ha previsto con il “Cura Italia” anche la sospensione delle bollette.

“Per esigenze organizzative e amministrative- si legge nel comunicato di Sky-, a partire dal 1° maggio 2020 l’attuale prezzo del tuo abbonamento annuale, come ripartito e fatturato su base mensile, verrà aumentato di 3,00 € parificandolo a quello del listino in vigore”.





Nessuna modifica di contratto

L’aumento prevedeva un supplemento da 1,10 a 3,50 al mese, in base al proprio piano tariffario e gli sconti usufruiti dai vari abbonati.

I clienti potevano “recedere anticipatamente dal tuo abbonamento, senza costi né spese” entro il 30 aprile. Un aumento incoerente rispetto all’offerta contenutistica poichè, essendo fermi anche i campionati sportivi, ci sono pochi prodotti di cui usufruire. Proprio per questo motivo e per essere in linea con le misure adottate per l’emergenza Coronavirus, Sky ha deciso di annullare il rincaro. Gli abbonati riceveranno un’ulteriore comunicazione: non verrà effettuata nessuna modifica sulle condizioni di contratto, confermando i prezzi in vigore.