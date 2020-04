Coronavirus, il laboratorio di Wuhan: “Non è uscito da qui”

Dopo le recenti accuse sull'origine del coronavirus per un errore scientifico, il laboratorio di Wuhan si difende: "Impossibile".

Dopo le recenti accuse sull’origine del coronavirus per un errore di laboratorio, la Cina si difende e nega qualsiasi tipologia di coinvolgimento. Lo fa per bocca di Yuan Zhiming, direttore dell’unità di ricerca al ‘Wuhan Institute of Virology’ che, come riporta il Washington Post, mette a tacere tutte le teorie complottiste relative all’origine del coronavirus. “Il virus uscito dal nostro laboratorio? Impossibile”. Questa è la prima dichiarazione pubblica dopo oltre 3 mesi e lo ha fatto attraverso la CGTN, il braccio internazionale della tv cinese. Yuan Zhiming respinge duramente quelle che lui bolla come teorie complottiste definendo impossibile l’ipotesi relativa a una fuga del coronavirus dal laboratorio di Wuhan.

Laboratorio di Wuhan e coronavirus

Inoltre, Yuan Zhiming sottolinea che: “Come studiosi che conducono studi sui virus, sappiamo perfettamente quali ricerche vengono eseguite nell’istituto e sappiamo come l’istituto gestisca virus e campioni.

Come abbiamo già detto, in nessun modo il virus può essere partito da noi. Abbiamo norme estremamente rigide e abbiamo un codice di condotta per le ricerche, abbiamo fiducia in tutto questo”. L’istituto aveva respinto questa teoria già a febbraio, affermando di aver condiviso le informazioni sull’agente patogeno con l’OMS all’inizio di gennaio.





Gli Stati Uniti, però, nelle ultime ore sono ritornati sulla questione con una propria indagine. Allo stesso tempo, Yuan Zhiming spiega che poiché: “Il laboratorio P4 è a Wuhan, la gente non può fare a meno di fare associazioni”, ha lamentato. Infine, non sono mancate le accuse nei confronti di alcuni media che secondo il direttore del laboratorio di Wuhan stanno cercando: “Deliberatamente di fuorviare le persone con informazioni interamente basate sulla speculazione, senza prove”.