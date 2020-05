Coronavirus, arriva Micrashell: la tuta integrale per la vita notturna

Mentre non è ancora chiaro quando potranno riaprire i locali notturni un’azienda statunitense ha progettato una speciale tuta integrale, chiamata Micrashell, con cui poter tornare a godersi la movida delle grandi città senza correre il rischio di contagio da coronavirus. Stando alla presentazione fornita dal Production Club, studio di Los Angeles con sede in Spagna, la tuta in polifeniletere consentirà alle persone di tornare ad avere normali interazioni sociali mettendo da parte le norme sul distanziamento fisico.



Stando alle informazioni sul prodotto fornite dallo studio losangelino, specializzato da anni nella realizzazione di software che garantiscono esperienze immersive nel campo della musica e del gaming, la tuta Micrashell consentirà a chi la indossa di condurre una normale vita sociale come lo era prima delle quarantena. La tuta completa di casco integrale prevede infatti dispositivi per la somministrazione di musica e bevande al suo occupante, nonché la possibilità di fumare la sigaretta elettronica.

This is the Micrashell, a new personal protective suit that allows people to gather (and party) safely during a pandemic.

The disinfectable suit by @productionclub_ includes a beverage and vape supply system, smartphone integration and a breathable helmet with unobscured views pic.twitter.com/XXDC5pdzCJ

