Il miglior hosting WordPress? Serverplan, il provider italiano che pensa a te

Serverplan, il provider italiano che offre un servizio hosting WordPress di qualità, completo e performante

Trasferire il tuo blog in WordPress su un nuovo provider in un click, mantenendo al sicuro i tuoi dati e con la certezza di performance e velocità imbattibili. Ottenerlo è semplice, basta affidarsi alla professionalità di Serverplan, il provider italiano che offre un servizio hosting WordPress di qualità, completo e performante.

Hosting per WordPress Serverplan: conveniente, performante e sicuro

Blogger affermati come quelli alle prime armi trovano nell’offerta di hosting WordPress Serverplan una soluzione a misura delle loro esigenze. Vengono infatti presentati quattro pacchetti, con prezzi a partire da 24 euro (+iva) l’anno.

Tutti i pacchetti comprendono traffico illimitato, WordPress localizzato in italiano, aggiornamenti in automatico del CMS, dei plugin e temi del blog. Inclusi i servizi di creazione e ripristino autonomo delle copie di sicurezza e l’installazione automatica di WordPress (assente nel pacchetto StarterKit).

L’impiego delle più avanzate tecnologie (PHP 7, Apache, HTTP 2, dischi SSD, ecc.), combinato alle competenze tecniche dello staff, assicura tempi di caricamento imbattibili e uptime garantito.

Hosting italiano WordPress con assistenza h24, firewall, antivirus e prevenzione brute force

L’hosting WordPress di Serverplan è a prova di hacker. Merito dei servizi di firewall, scansione malware, antivirus e prevenzione brute force. Un ecosistema digitale progettato per fornire al cliente la massima tutela. Volontà che si manifesta anche nel customer care, affidato a tecnici specializzati nella gestione di hosting per WordPress in italiano.

L’Intrepid Support, questo il nome del servizio di assistenza tecnica, è infatti uno degli elementi che pone la proposta di Serverplan al di sopra dei competitor. Un team qualificato è a disposizione del cliente 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Le competenze specialistiche dello staff sono testimoniate dalle certificazioni conseguite, tra cui Cisco, Microsoft Certified, Vmware Certified e RedHat Certified Engineer.

Web hosting, VPS hosting, cloud server e tutti gli altri servizi

L’hosting WordPress è solo uno dei servizi che compongono l’offerta di Serverplan. Il provider propone anche web hosting, VPS hosting, cloud server, server dedicati, servizi per la sicurezza sul web, registrazione e trasferimento di domini. Senza contare una vasta gamma di servizi avanzati, per personalizzare al 100% qualsiasi progetto.

A ciò s’aggiunge l’autorevolezza di un’azienda con alle spalle 18 anni di attività e un network con una capacità di oltre 50 Gbps. Serverplan è inoltre uno dei pochi provider italiani a garantire il controllo delle registrazioni dei domini e il loro mantenimento senza passare da società esterne.

L’accreditamento presso Eurid, ICANN, Nic e tutti i Registri che forniscono le nuove estensioni assicura poi totale trasparenza nella registrazione dei domini. E grazie alla presenza su MEPA, Serverplan offre servizi per le pubbliche amministrazioni.

La qualità della proposta è confermata dalle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e CISPE, e dalle oltre 2.000 recensioni verificate da Trustpilot, che valuta Serverplan come “Eccezionale”, il massimo.

Visita subito www.serverplan.com. Con Serverplan il tuo blog è in buone mani!