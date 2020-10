Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è stato consegnato a 3 scienziati che hanno studiato i buchi neri e le loro conseguenze nei meccanismi universali.

L’accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2020 a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, scienziati che hanno redatto studi sui buchi neri e sulle loro implicazioni nella comprensione dei meccanismi dell’universo.

Premio Nobel per la Fisica 2020

Nella motivazione si spiega che Penrose (1932) ha ricevuto il premio per i suoi ingegnosi metodi matematici che hanno esplorato la teoria della relatività generale di Albert Einstein e per aver dimostrato che essa conduce alla formazione dei buchi neri, “quei mostri nel tempo e nello spazio che catturano tutto ciò che vi entra“. Il fisico, laureato all’università di Cambridge e a lungo insegnante nell’ateneo di Oxford, è dunque riuscito a evidenziare come essi siano una conseguenza diretta della relatività.

Genzel e Ghez scoprirono invece l’esistenza di un oggetto a noi invisibile con una massa enorme che governa le orbite delle stelle e si situa al centro della nostra galassia. Si tratta della Via Lattea, per la quale l’unica spiegazione attualmente conosciuta è che si tratti di un buco nero supermassiccio. Il tedesco Reinhard Genzel (1952) si è laureato a Bonn e ha diretto l’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre.

Si è poi trasferito in America per insegnare nell’Università della California a Berkeley.

Andrea Ghez (1965), astronoma statunitense e docente presso l’Università della California a Los Angeles, è la quarta donna a ricevere il Nobel per la Fisica, che in passato fu assegnato a Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963) e Donna Strickland (2018).