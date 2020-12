Google down, quali sono le cause che hanno mandato in tilt il sistema

Google ha registrato numerosi problemi durante la giornata di lunedì 14 dicembre. I vertici dell’azienda hanno spiegato i motivi del down.

Alcuni servizi di Google, durante la giornata di lunedì 14 dicembre, sono andati letteralmente in down: l’azienda ha spiegato le cause che hanno provocato questo blocco temporaneo.

Google down, le cause

I malfunzionamenti del sistema hanno bloccato i vari programmi di Google (vedi Youtube, Maps, Play Store, Meet e Drive solo per citarne alcuni).

Si tratta secondo Google di un problema di squilibrio causato dal traffico degli utenti sulle piattaforme. Sostanzialmente la causa di tutto ciò sarebbe un server sovraccaricato.

I vertici di Mountain View si sono interrogati sul perché il traffico si sia immesso in un solo server non sfruttando gli altri a disposizione. Downdetector, sito che mostra le segnalazioni degli utenti sui disservizi, ha parlato di migliaia di richieste di aiuto provenienti da tutto il mondo.

Il post di Google

Intanto Google ha comunque comunicato ai propri utenti, nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, cosa sia accaduto. “Alle 12:47 di oggi 14 dicembre abbiamo riscontrato una interruzione del sistema di autenticazione – si legge in una nota di Google – per la durata di circa 45 minuti. I servizi che necessitano che gli utenti siano loggati hanno riscontrato una elevata percentuale di errore durante quel periodo. Il problema con il sistema di autenticazione è stato risolto alle 13:32.

Tutti i servizi sono ora ripristinati. Ci scusiamo con tutti coloro che sono stati impattati e condurremo un approfondito esame – conclude – per garantire che questo problema non possa ripetersi in futuro”.