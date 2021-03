In queste ore sia WhatsApp che Instagram sono ufficialmente in down, con segnalazioni provenienti da migliaia di utenti in tutto il mondo.

È in corso in queste ore un down generale per il servizio di messaggistica WhatsApp e per il social network Instagram, con segnalazioni provenienti da migliaia di utenti in tutto il mondo. Al momento non è ancora chiara la causa del malfunzionamento, che è iniziato verso le 18 ora italiana di venerdì 19 marzo.

In alcuni casi è stato riportato anche un down per il social network Facebook, che però sembra non essere esteso come quello delle altre due piattaforme.

WhatsApp e Instagram in down globale

Contando anche i down parziali registrati da alcuni utenti di Facebook e Messenger, i malfunzionamenti registrati nella serata del 19 marzo riguardato tutte piattaforme facenti parte della galassia di Mark Zuckerberg. Raramente era avvenuto un blackout così esteso su così tanti social network.

Tra le problematiche riscontrate vi sono la mancata possibilità di inviare e ricevere messaggi o anche il semplice accedere alle piattaforme. Il down dei due social si è subito fatto sentire anche su Twitter, dove gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono entrati in trending topic.

I thought there was something wrong with my phone or worst case scenario someone was trying to hack me #whatsappdown #instagramdown — w🌻 (@deardyomino) March 19, 2021