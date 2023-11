Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione dello sciopero dei trasporti in programma per la giornata di lunedì 27 novembre 2023.

Sciopero dei trasporti del 27 novembre 2023, Salvini firma la precettazione

Anche per lo sciopero di lunedì 27 settembre, il ministro Salvini ha firmato la lettera di precettazione per ridurre la mobilitazione del trasporto pubblico locale da 24 a 4 ore. È quanto comunicato dal Mit tramite una nota ufficiale.

La protesta, quindi, avrà una durata limitata, estendendosi dalle ore 09:00 alle ore 13:00. È pur vero che, in questa circostanza, non tutti i sindacati coinvolti nell’iniziativa avevano concordato nell’indire una manifestazione della durata di un giorno.

Nonostante la precettazione, Salvini ha precisato che il “diritto allo sciopero è sacrosanto” e ha auspicato un maggior coinvolgimento in futuro delle realtà sindacali da parte delle aziende in modo tale da risolvere i contenziosi.

Le parole del ministro

Al contempo, però, il ministro e vicepremier è determinato a ridurre quanto più possibile i disagi per i cittadini, soprattutto in considerazione del fatto che le mobilitazioni non solo stanno diventando sempre più frequenti ma stanno anche colpendo sistematicamente il settore dei trasporti. Il Mit, a questo proposito, ha osservato che troppo spesso gli scioperi creano difficoltà soprattutto nell’ultimo giorno della settimana prima del weekend oppure all’inizio della settimana lavorativa.

”Lunedì tutti gli italiani troveranno regolarmente i mezzi pubblici”, ha dichiarato Salvini al Tg1. ”Il diritto allo sciopero non si tocca, anzi cercherò di aiutare gli autisti a ottenere il loro aumento di stipendio, ma senza bloccare un intero Paese per un’intera giornata”, ha concluso.