Venerdì 9 ottobre sciopero dei mezzi pubblici a Milano: metro, autobus e tram potrebbero subire interruzioni per 24 ore. Ecco gli orari delle fasce di garanzia, le motivazioni della protesta e le possibili ripercussioni anche in altre città.

Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì 9 ottobre metro, bus e tram a rischio: gli orari

Venerdì 9 ottobre il trasporto pubblico di Milano potrebbe subire rallentamenti e interruzioni a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Al Cobas e Confial Trasporti. La mobilitazione, confermata da Atm attraverso una nota ufficiale, coinvolge il personale del gruppo che gestisce metropolitana, autobus e tram. Nonostante l’agitazione sia prevista per l’intera giornata, saranno rispettate le consuete fasce di garanzia per consentire gli spostamenti nelle ore di maggiore necessità.

Come comunicato dall’azienda, le corse «potrebbero non essere garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio». I mezzi circoleranno quindi regolarmente dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e nella fascia pomeridiana compresa tra le 15 e le 18. L’effettiva entità dei disagi dipenderà dall’adesione dei lavoratori alla protesta.

Per conoscere eventuali aggiornamenti sulle singole linee, i passeggeri possono consultare il sito ufficiale di Atm.

Le ragioni dello sciopero e i possibili disagi anche fuori Milano

Alla base dello sciopero ci sono diverse rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza del personale e all’organizzazione dei servizi. Tra le questioni sollevate da Al Cobas figurano l’opposizione alla «liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM», la pulizia dei mezzi, le aggressioni ai dipendenti, la gestione delle ferie e la trasformazione dei contratti part-time in full-time. I lavoratori chiedono inoltre un aumento salariale di 150 euro netti e maggiori tutele per chi usufruisce dei permessi parentali, oltre a interventi sul vestiario di servizio e sul distanziamento tra conducenti dei mezzi di superficie.

Confial Trasporti segnala ulteriori criticità, tra cui il «mancato adeguamento impianti per agevolare non vedenti», le modalità di gestione dei turni e delle pause del personale di guida, la viabilità e l’impiego degli autobus elettrici. Tra i punti contestati figurano anche i riconoscimenti economici aziendali, il trattamento fiscale di alcuni istituti, la disponibilità di alloggi per i dipendenti e l’assenza di una convenzione con il Caf di riferimento.

Le conseguenze della mobilitazione potrebbero estendersi anche ad altre aree. A Monza e nell’hinterland, le linee gestite da NET potrebbero non essere garantite dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino al termine del servizio. In Emilia-Romagna, Start Romagna ha annunciato uno sciopero aziendale di 24 ore per il personale dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: al di fuori delle fasce di garanzia previste localmente potrebbero verificarsi sospensioni o modifiche alle corse. Possibili ripercussioni sono segnalate anche nel Chietino, dove la protesta proclamata da Fit Cisl, Uiltrasporti e Fisa Cisal è legata alle richieste di maggiori garanzie di sicurezza nell’area del terminal bus di Pescara, dopo la morte di una passeggera investita in seguito alla discesa da un autobus.

Disagi sono previsti anche per chi utilizza la funicolare Como-Brunate: il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino alla conclusione delle corse. Per chi deve spostarsi venerdì, è quindi consigliabile verificare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto locali prima di mettersi in viaggio.