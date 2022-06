Lutto nell'Esercito italiano. Cassandra Mele ha perso la vita a 37 anni in un incidente mentre era a bordo della sua bicicletta.

Cassandra Mele, 37enne Caporal maggiore dell’Esercito Italiano residente ad Ischia, stava percorrendo in bicicletta via Giabattista Vico quando, improvvisamente, si è scontrata frontalmente con un’auto che veniva dal senso opposto di marcia. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. La donna è deceduta sul colpo e al momento è al vaglio la posizione dell’autista. Stanno indagando i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia e della stazione locale.

La dinamica dell’incidente

Cassandra Mele ha perso la vita a causa di uno scontro tra la sua bici e un’automobile. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo una strada periferica del comune di Ischia Porto, in zona San Michele, a bordo della sua bicicletta quando, per cause da chiarire, si è scontrata con una macchina che proveniva dalla corsia opposta, guidata da una donna. Lo scontro è stato così violento da non lasciare scampo alla ciclista, che purtroppo è deceduta sul colpo.