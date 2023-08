Tragico incidente in Messico dove 16 migranti sono morti e altri 36 sono rimasti feriti nello scontro tra un autobus e un camion.

Scontro tra autobus e camion in Messico: deceduti molti migranti e decine di feriti

Un autobus che trasportava messicani e migranti venezuelani si è schiantato contro un camion merci nella prima mattinata di martedì 22 agosto. Il drammatico incidente si è consumato nel Messico centrale, su un’autostrada che si dirige a sud verso lo stato di Oaxaca, e ha causato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 36. È quanto riferito dalle autorità locali.

L’Istituto nazionale per l’immigrazione ha dichiarato che 15 vittime erano messicane mentre una era un cittadino venezuelano. Per quanto riguarda i feriti, nove erano venezuelani che avevano preso appuntamento con l’applicazione del CBP per richiedere asilo al confine con gli Stati Uniti.

I casi precedenti

Non si tratta del primo incidente del genere che si verifica in Messico. Nel mese di luglio, infatti, 5 migranti honduregni sono stati uccisi e altri 18 feriti quando il furgone su cui viaggiavano si è schiantato su una strada della costa meridionale del Golfo del Messico.

A febbraio, invece, 17 migranti sono rimasti uccisi quando l’autobus su cui viaggiavano si è schiantato a Puebla. Volgendo lo sguardo ancora più indietro nel tempo, nel 2021, un camion che trasportava migranti si è ribaltato su un’autostrada vicino alla città meridionale di Tuxtla Gutierrez, uccidendo 56 persone.

I migranti utilizzano spesso camion e autobus per attraversare il Messico e raggiungere il confine con gli Stati Uniti.